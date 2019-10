Tunisino evade dai domiciliari per festeggiare le nozze, denunciato

Il matrimonio è notoriamente un giorno che non si scorderà mai. Niente di più vero per un tunisino di 27 anni, H.A., che proprio il giorno delle nozze è stato denunciato dalla polizia con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari. E diciamo che un po’ - come si dice - se l’è cercata. Il giovane nordafricano, infatti, era stato autorizzato al matrimonio e nessun giudice lo avrebbe mai impedito.

Tuttavia, si era intrattenuto circa tre ore in più del consentito, pertanto è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria. I fatti sono avvenuti a Sanremo. E’ stata una pattuglia del commissariato, nel corso di un controllo, a sorprendere il ventisettenne seduto al bar nei pressi di casa, mentre festeggiava, con tanto di abito da sposo e fede nuziale al dito.

Alla vista dei poliziotti, è subito scappato a casa, sperando di non dare troppo nell’occhio, ma pochi istanti dopo gli agenti hanno bussato alla porta. Il giovane sposto ha raccontato di essere stato autorizzato al matrimonio ed aveva ragione, ma a nozze concluse, in Comune, avrebbe dovuto tornare a casa, anziché fermarsi al bar con gli amici, contravvenendo alle disposizioni del giudice. E’ stato così portato in caserma. Ora, dovrà rispondere di evasione.