Tunisino insospettisce agenti: è irregolare e deve scontare una condanna

La polizia di Stato la scorsa notte ha fermato e tratto in arresto un cittadino tunisino di 32 anni che girovagava con fare alquanto sospetto per le vie di Bologna. La notizia è stata riportata dal Resto del Carlino.

L'attenzione degli agenti, impegnati in un normale servizio di controllo sul territorio, è stata catturata proprio dai modi di fare piuttosto equivoci del nordafricano, che si trovava nella zona nord della città felsinea. I successivi accertamenti delle forze dell'ordine hanno fatto emergere che sulla testa del 32enne pendeva una condanna ad otto mesi di carcere, mai scontata, per via di una sfilza di gravi precedenti che lo straniero aveva accumulato nel corso degli ultimi 4 anni.

Dal 2015 ad oggi infatti l'uomo era stato riconosciuto come colpevole di reati contro il patrimonio e contro terreni ed edifici, nonchè di traffico di sostanze stupefacenti. Come se ciò non fosse sufficiente, il tunisino è risultato essere anche irregolare sul suolo italiano. Da qui l'inevitabile arresto da parte dei poliziotti, che lo hanno prima ammanettato e successivamente condotto in carcere.