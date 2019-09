Turchia, scossa di terremoto di 5.8 a Istanbul

Una scossa di terremoto di 5.8 si è verificata in data 26 settembre 2019 a Istanbul, in Turchia. Secondo quanto riportato dalla protezione civile locale, la scossa ha avuto un epicentro di 7 chilometri di profondità nel mar di Marmara al largo di Silivri, nella periferia europea della capitale turca, sita sul Bosforo. Come riportato da diversi post condivisi sui social, sono stati evacuati diversi palazzi. Numerosi i blackout telefonici, misti al panico scatenatosi nelle strade.

La scossa di terremoto di 5.8 si è sentita in gran parte della Turchia. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sabah L'evento sismico ha provocato momenti di paura e terrore tra gli abitanti di Istanbul. In verità, in data 25 settembre 2019 già un'altra scossa era stata avvertita nella provincia della metropoli sul Bosforo, senza tuttavia provocare danni a cose e persone. Al momento, l'unità di crisi della Farnesina sta monitorando la situazione, assieme al consolato d'Italia a Istanbul. Ad informare di ciò è stato un tweet da parte del Ministero degli Esteri che invita a contattare la Sala Operativa dell'Unità di Crisi per eventuali segnalazioni.

Da rammentare come Istanbul sia un'area problematica riguardo eventi di questo tipo. Non a caso, sotto il mare di Marmara è situata la cosiddetta faglia dell'Anatolia dettentrionale, che segna il confine tra la placca terrestre euroasiatica e anatolica. In verità, l'intera Turchia risulta essere sismicamente attiva. Uno dei terremoti più terribili fu quello verificatosi il 17 agosto 1999 nei pressi della capitale. Un cataclisma devastante che provocò 17mila morti. Il terremoto si verificò nelle prime ore del mattino e molte delle vittime persero la vita mentre stavano ancora dormendo.