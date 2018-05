Turismo, Lecce batte Firenze: c'è un'alternativa alla Toscana

Lecce batte Firenze. La culla del Rinascimento viene superata dal barocco leccese in termini turistici. A suggerire il capoluogo pugliese, e il Salento ancora tutto da scoprire, è la nota rivista di viaggi "Luxury Travel Magazine". "Firenze è famosa nel mondo per essere la città rinascimentale d'Italia, tuttavia la città meno nota di Lecce vanta incredibili edifici barocchi e un'atmosfera giovane e vivace. " sottolinea il giornale on line.



Lecce, insomma, è considerata la migliore alternativa alle mete turistiche più comuni in Italia. Un posto pieno di sorprese. La chiesa in tipico stile barocco e i vicoli in pietra leccese nel centro storico del capoluogo pugliese distano pochi chilometri dalle zone balneari: dai lidi affollati con happy hour al tramonto alle conche più ricercate per gli amanti della natura. Non solo, nella zona interna, si trova quella che viene definita la Grecìa Salentina, dove si parla il dialetto neo-greco noto come "griko", caratterizzata dalle masserie dove regna sovrana la quiete tra i muretti a secco all'ombra degli ulivi secolari. "Qui i viaggiatori (nelle masserie) possono prendere lezioni di cucina o gustare esclusivi piatti e degustazioni per far rinascere la loro fuga dal Rinascimento italiano." ha concluso Luxury Travel Magazine.

Meno incoraggianti sono gli ultimi dati dell'Enit (l'Agenzia nazionale del turismo): in primavera, tra le regioni italiane scelte dai turisti stranieri, c'è la Toscana (insieme a Campania, Lombardia, Lazio e Veneto) e manca la Puglia.