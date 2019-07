Turista si tuffa nel Canal Grande: "Avevo caldo"

Hanno dato l'allarme appena hanno visto un uomo in mare. Subito, sul posto, sono giunti i soccorsi che hanno lanciato un salvagente al turista per poi recuperarlo a bordo. " Avevo caldo ", avrebbe detto ai vigili urbani cacciandosi così in grossi guai.

Protagonista della bizzarra vicenda un turista austriaco di 48 anni. Affascinato dalle bellezze di Venezia e con qualche boccale di birra nello stomaco, l'uomo ha pensato bene di farsi un tuffo in laguna. Così si è buttato in acqua nei pressi del pontile di San Tomà.

Passanti e residenti hanno subito contattato la polizia locale e raccontato l'accaduto. Secondo quanto riferito, il turista si sarebbe tuffato e avrebbe poi iniziato a nuotare (con difficoltà) verso il pontile dei gondolieri.