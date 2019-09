Turiste tedesche tornano a Diano dopo 50 anni per salutare vigile

Hanno atteso cinquant’anni per tornare a Diano Marina, in provincia di Imperia, dove avevano trascorso la villeggiatura, spinte da un unico desiderio incontrare e ringraziare quel vigile, che allora - siamo nel 1969 - era stato così tanto gentile e premuroso.

Loro sono due amiche tedesche, Theresia e Christa, originarie di Hannover, che ieri sera, in uno storico locale di Diano, hanno mantenuto quella promessa fatta in televisione, nel maggio scorso, quando ospiti della trasmissione televisiva “I Fatti Vostri”, si impegnarono a tornare in Riviera.

A tavola, col sindaco Giacomo Chiappori; il comandante della polizia municipale Daniela Bozzano e il suo vice Franco Mistretta, c’era pure lui: l’agente Elio Vitali, 82 anni, che non è più in servizio dal 1991 ed oggi abita nell'entroterra di Imperia.

Quel momento è stato anche l’occasione per un forte abbraccio. Theresia e Christia rimasero in contatto con lui per qualche anno. Nel maggio scorso, a dir il vero le due turiste sono tornare a Diano Marina, per una breve vacanza e per incontrare il loro amico, che purtroppo non è stato possibile rintracciare.

E' stato, successivamente, il comandante Bozzano, una volta saputo della vicenda, a organizzare l’incontro. Il primo cittadino ha consegnato alle due amiche una pergamena "Per aver avuto per 50 anni, Diano Marina nel cuore". Il comandante Bozzano, quindi, ne ha consegnata una seconda, a Elio: "Per ringraziarlo di questa bella storia di amicizia e turismo". Durante la serata si è unito ai festeggiamenti anche il cantante Alberto Fortis.