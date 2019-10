I turisti arrestati a Pisa: "Pensavamo si potesse fare"

Sfregiano la torre di Pisa e si fanno un selfie. Così, due turisti di nazionalità americana hanno ben pensato di scalfire in modo indelebile i rispettivi nomi su uno dei marmi interni del celeberrimo campanile pendente. Un atto vandalico in piena regola, sotto gli occhi di tutti.

Stando a quanto riferiscono i carabinieri della stazione Provinciale di Pisa, i due stranieri, 35 e 38 anni, entrambi medici, si trovavano sull'ultimo anello della torre quando hanno deciso di vandalizzare il monumento. Dunque, uno dei due avrebbe estratto una monetina da 20 centesimi dal portafogli e, ignaro della gravità del gesto che stava per compiere, ha inciso il suo nome 'Jeffrey' su una porzione di marmo nero che si trova nel caminetto interno del campanile. Poi, con molta nonchalanche, si sono sparati una serie di selfie a raffica. Peccato però, che non si fossero accorti di essere osservati a distanza.

Un turista italiano, fortemente indignato per l'accaduto, ha deciso di filmarli con lo smartphone di modo da poterne denunciare i fatti alle autorità. Pertanto, ha segnalato l'episodio ad una delle guardie di vigilanza della torre che ha immediatamente avvertito i carabinieri.