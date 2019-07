Twitter down: problemi in tutto il mondo. Poi riparte

Twitter down. Il social network che è animato dal cinguettio degli utenti è stato fuori uso dalle 20 per circa due ore e mezza. Provando ad accedere al sito o all'applicazione, l'utente si è imbattuto in una scritta che segnalava un problema: " Abbiamo qualche problema tecnico. Grazie per la segnalazione. Risolveremo il problema e tutto tornerà presto alla normalità ". Il malfunzionamento del social network ha riguardato gli utenti di tutto il mondo. Non è la prima volta che un social va in down per parecchie ore. Qualche settimana fa aveva avuto problemi simili anche Facebook e qualche giorno fa invece è toccato a WhatsApp. Di solito dopo qualche ora di stop il flusso dei messaggi riprende regolarmente.

Gli utenti hanno segnalato i problemi anche sulla piattaforma di Facebook. È accaduto l'esatto contrario di quando sul social dell'"uccellino" vengono invece segnalati i momenti down del social Zuckerberg. Insomma per qualche ora gli appasionati di Twitter hanno dovuto a meno del loro social e di qualche messaggino. L'attività è poi tornata alla normalità.