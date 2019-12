Ubriaco distrugge auto e parcheggio interrato a Sanremo

A giudicare dal racconto, reso ai poliziotti dal alcuni testimoni, sembrava proprio una partita a "Grand theft auto" o a qualche altro videogame del genere "spaccatutto", in cui il giocatore che non riesce a manovrare il veicolo durante la fuga, sbatte da un capo all'altro della carreggiata, si ribalta e via dicendo. Quanto accaduto, ieri, nel parcheggio sotterraneo di piazza Colombo, a Sanremo, è qualcosa di molto simile e incredibile. Protagonista è uno svizzero, di 22 anni, che dall'alto dei suoi 2.95 grammi per litro di alcol nel sangue, non era in grado di uscire dall'autorimessa.

Risultato: ha cominciato a carambolare contro gli altri box distruggendo auto e parcheggi. I poliziotti sono intervenuti, su segnalazione del personale di sorveglianza del parking, che lamentava la presenza di un automobilista ubriaco e molesto "difficile da gestire". Non appena arrivati sul posto, gli agenti identificano il giovane svizzero, che alla guida del proprio fuoristrada è ancora intento a uscire dal parcheggio. In giro, però ci sono macerie, muri distrutti e l'auto che ormai è a pezzi.

Uno scenario di devastazione. Sottoposto al test dell'etilometro mostra un tasso di alcol nel sangue pari a due grammi e mezzo per litro, contro lo 0,5 consentito dalla legge. A fatica i poliziotti riescono a riportarlo alla ragione e soprattutto a condurlo in caserma, dove successivamente viene denunciato per guida in stato di ebbrezza e danneggiamento. Una bravata che gli costerà molto cara, soprattutto a livello economico visto che ai risvolti penali si aggiungono pure quelli civili, con il risarcimento dei danni, che ammontano a diverse migliaia di euro. Senza contare che il fuoristrada è praticamente da rottamare, visto che rimetterlo apposto rischia di costare più del suo valore.