Il locale è chiuso, ma lui vuol mangiare: accoltella il ristoratore

Pretendeva di essere servito a notte fonda nonostante il locale fosse praticamente già chiuso e davanti al rifiuto ha accoltellato il fratello del ristoratore. L'uomo, un pregiudicato di 29 anni con l'obbligo di firma in caserma, è stato denunciato e adesso rischia la misura cautelare dei domiciliari, se non il carcere.

Come riportato da PadovaOggi, l'episodio è avvenuto a notte fonda in un locale di Padova, l'"Istanbul Pizza & Kebab". Totalmente ubriaco il 29enne di nazionalità tunisina si è presentato intorno all'1.30 davanti alla porta con l'intenzione di mangiare. Ben oltre l'orario di chiusura, nel fast food completamente vuoto c'erano soltanto il proprietario e il fratello impegnati nelle pulizie. Alla richiesta, hanno fatto notare all'uomo che l'esercizio fosse chiuso. Di fronte all'insistenza del tunisino l'hanno invitato ad andarsene, ma a quel punto il 29enne sotto i fumi dell'alcol ha perso la testa cominciando a insultare e minacciare i due, fino a quando ha tirato fuori un coltellino e ha colpito il fratello del proprietario.

Scappato via è stato inseguito e identificato dai carabinieri, nel frattempo allertati dal titolare, mentre il ferito veniva portato al pronto soccorso. In Questura il tunisino è stato fotosegnalato, denunciato e considerando fosse già destinatario dell'obbligo di firma quotidiano per i suoi precedenti penali, è stato richiesto nei suoi confronti un inasprimento delle misura cautelari.