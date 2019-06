Uccide compagna a coltellate davanti alla bambina di 10 anni

Tragedia a Cisterna di Latina. In una abitazione nella zona residenziale del quartiere San Valentino è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 36 anni. Ad ucciderla è stato il compagno con un'arma da taglio. Gli agenti hanno trovato sul luogo dell'omicidio la figlia di dieci anni della vittima. La bimba è sotto choc dicono carabinieri e sanitari del 118. L'omicidio è avvenuto davanti ai suoi occhi.

Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Latina intervenuti nell’abitazione in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. Secondo le primissime ricostruzioni degli uomini dell'Arma, intorno alle 7 di questa mattina i vicini hanno raccontato di avere sentito delle urla provenire dall'abitazione, situata in un complesso di villette a schiera, durante la notte. Sarebbe stata la figlia dei due ad avvisare intorno alle 8.30 un parente che ha immediatamente chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto.

Dopo ore di interrogatorio, l'uomo ha confessato di aver ucciso la moglie a seguito di una lite avvenuta nella notte. In casa era presente la figlia di 10 anni che, intorno alle 8.30 dopo che il papà era uscito per recarsi regolarmente al lavoro, ha chiamato un parente per chiedere aiuto. Quest'ultimo a sua volta ha chiamato i carabinieri che hanno trovato la donna con una ferita alla testa, colpita probabilmente da un punteruolo.