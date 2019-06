Uccide la migliore amica perché un uomo sul web le ha promesso 9 milioni

Ha ucciso la sua migliore amica in cambia di soldi. Una storia crudele questa, che sembra uscita da un serie tv, ma che invece è successa davvero. La vittima di questo omicidio premeditato che ha avuto luogo in Alaska il 2 giugno scorso è Cynthia Hoffman, una ragazza che tra l'altra soffriva anche di un ritardo mentale. "Una ragazza affettuosa, semplice come una bambina di sette anni, che voleva solo avere amici", così la definiscono i suoi genitori. La sua aguzzina è l'amica Denali Brehmer, che si è fatta aiutare dal 19enne Caleb Leyland e dal 16enne Kayden McIntosh.

Tutto è nato grazie alla macabra idea di un certo "Tyler", un uomo che sui social ha adescato Denali dicendo di essere un milionario (in realtà è un disoccupato dello stato dell'Indiana) e ha convinto la 18enne a compiere l'omicidio in cambio di soldi e bella vita. "Voglio seguire tutto minuto per minuto, e ti darò nove milioni di dollari", le aveva detto l'uomo. Peccato che la ragazzina ci sia cascata.

L'operazione omicida si è poi estesa agli altri due coetanei, con i quali Denali avrebbe dovuto poi spartirsi i nove milioni di dollari promessi dall'uomo. E così i tre hanno invitato Cynthia a fare un passeggiata nel bosco. Qui, poi, l'hanno legata e le hanno tappato la bocca con un nastro adesivo per poi sparare un colpo alla nuca. Infine, hanno gettato il corpo in un fiume.

Come riporta Il Messaggero, 'intreccio macabro è stato presto scoperto dalla polizia e la ragazza è stata arreststa. Prima di essere portata in carcere, ha diffuso un video sui social. "Ho sbagliato tutto, mi spiace, chiedo scusa. Se potessi tornare indietro, cambierei tutto", ha detto nel filmato.