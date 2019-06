Uccide la moglie dopo una lite furiosa e poi si barrica in un negozio

Un uomo ha aggredito la compagna di 39 anni dopo una lite iniziata in strada a Carini. La vittima è Anna Maria Scavo. Si tratta dell'ennesimo caso di femminicidio in Sicilia. La vittima abitava e lavorava a Carini, grosso centro alle porte di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni fornite ai militari dell'Arma, l'uomo ha ucciso la propria compagna, che faceva la commessa in un negozio di calzature in Corso Italia. Nella colluttazione è rimasto ferito il figlio quattordicenne che ha provato a difendere la madre.

Dopo l'aggressione l'uomo si è barricato all'interno del negozio. Per accedere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Dopo aver fatto irruzione, i carabinieri hanno fermato l’uomo e lo hanno portato in caserma per accertamenti. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso della donna di 39 anni e trasportato il figlio al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cervello di Palermo. Il ragazzo è stato sentito dai carabinieri come testimone.

La coppia, secondo quanto ricostruito, era separata da un anno ma l'uomo non avrebbe mai accettato la situazione e avrebbe più volte minacciato la donna. "È una vicenda che addolora l'intera collettività - dice il sindaco Giovì Monteleone. Anna era una gran lavoratrice, amata e ben voluta da tutti. In paese dicono che aveva presentato denunce contro l'ex marito e che lui ogni tanto si presentava in negozio".