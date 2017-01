Uccide lo stupratore della figlia. Petizione online per liberarlo

Jay Maynor è stato condannato a 40 anni di prigione per l'omicidio di Raymond Eearl Brooks, l'uomo che gli aveva violentato la figlia per anni. La condanna è arrivata a novembre, ora una petizione firmata da migliaia di persone chiede al Presidente degli Stati Uniti che venga graziato.

Così si è fatto giustizia da sè

La giovane vittima dell'orco ora ha 24 anni, da quando ne aveva soltanto 8 era stata ripetutamente stuprata da Brooks, il nonno adottivo. L'uomo addirittura era stato anche condannato a 5 anni di carcere per gli abusi alla piccola, ma alla fine è rimasto dietro le sbarre soltanto per 27 mesi. Così Maynor ha pensato di farsi giustizia da solo. Ha sparato e ucciso Brooks. La condanna inflitta dal giudice è di 40 anni.