Uccisa in metro a Roma, lo strazio della famiglia di Vanessa: "Doina libera? È il nostro ergastolo"

" Non c'erano altre notizie brutte da darci, l'ergastolo ce l'abbiamo noi mica lei ". È con queste parole che Quirina Di Paolo, la nonna di Vanessa Russo, racconta il suo rammarico per l'uscita dal carcerte di Doina Matei, la romena che il 26 aprile 2007 uccise sua nipote Vanessa Russo, 23 anni, colpita a un occhio con la punta dell'ombrello sulla banchina della metropolitana di Roma. " È almeno da un anno che è uscita, lo sapevamo, per noi è roba vecchia, si rinnova solo la piaga quando ce lo ricordate ".

La condanna inflitta a Matei era stata di 16 anni, è uscita quindi beneficiando, grazie al comportamento tenuto durante la reclusione, di quattro anni di anticipo sul fine pena. A firmare l'atto di scarcerazione è stato il magistrato di sorveglianza del tribunale di Venezia, competente in quanto la donna era reclusa nel carcere lagunare. E proprio a questo proposito nonna Quirina ha commentato al Messaggero: " Non credo più nella magistratura, nella politica, nessuno ci ha aiutato ".