Udine, accoltellato durante lite, 18enne albanese muore in ospedale

Accoltellato a morte dopo una furiosa lite, un 18enne albanese è deceduto al Santa Maria della Misericordia di Udine dopo un intervento chirurgico d'urgenza.

L'aggressore, un connazionale minorenne, è stato tratto in arresto dagli uomini della questura di Udine con l'accusa di omicidio, dopo aver ricevuto egli stesso delle cure al pronto soccorso per delle lievi ferite.

I due, entrambi un tempo ospiti della Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja, si trovavano già ai ferri corti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali.

La tragedia è avvenuta intorno alle 15, in un parco situato nel quartiere San Domenico, alla periferia di Udine. I due avevano organizzato un incontro per chiarire alcune divergenze, probabilmente scaturite da questioni connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In breve è nata un'accesa discussione, ben presto sfociata in una rissa vera e propria. Il minorenne, che si era presentato all'appuntamento armato di un coltello da cucina, ha estratto l'arma per colpire il rivale, il quale ha tentato un'estrema difesa brandendo una bottiglia di vetro frammentaria.

Il 18enne è stato più volte colpito all'addome ed abbandonato a terra dal rivale che, con ferite alla spalla ed alla testa, aveva fatto ritorno alla struttura di cui era ospite. Il minorenne è subito stato fermato dagli uomini della polizia di Stato, che si trovavano già sul luogo dell'aggressione coi colleghi della scientifica per effettuare i rilievi.

Trasportato d'urgenza in ospedale, pur a seguito di una delicata operazione chirurgica durata oltre 3 ore, il 18enne è spirato.