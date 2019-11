Udine, aggredisce anziano che non gli dà dei soldi

Arriva dalla città di Udine la notizia dell'ennesimo caso di violenza avvenuta per strada. A farne le spese questa volta è un anziano signore di 85 anni, aggredito mentre stava facendo una semplice passeggiata.

L'episodio, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato i fatti, si è verificato durante la serata di ieri, domenica 24 novembre. La vittima, un uomo residente nel comune di Mortegliano, in provincia di Udine, stava camminando lungo viale Europa Unita, in zona Borgo Stazione, quando è stata improvvisamente avvicinata da un giovane, che lo aveva in precedenza preso di mira.

A questo punto, stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti che hanno ascoltato il racconto dell'anziano, il ragazzo ha chiesto del denaro, ma l'85enne si è categoricamente rifiutato. La risposta negativa dell'uomo ha mandato su tutte le furie il giovane che, deciso ad ottenere comunque i soldi ad ogni costo, non si è fatto problemi a ricorrere alla violenza.

Dopo aver preso a male parole l'anziano, il ragazzo lo ha afferrato per impedirgli di allontanarsi e poi aggredito, spintonandolo ed assestandogli diversi schiaffi.

Si è dunque originata una violenta colluttazione, durante la quale il malvivente ha cercato in ogni modo di appropriarsi del portafogli o di qualche altro effetto personale dell'85enne, rovistando nel giaccone che aveva indosso. Ad accorrere in aiuto dell'anziano un agente di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Tolmezzo. Il poliziotto, che stava fortunatamente transitando in zona, ha notato il trambusto ed è subito intervenuto per difendere la vittima.

Alla vista del rappresentante delle forze dell'ordine, il ragazzo ha subito abbandonato i propri propositi e tentato una disperata fuga a piedi, riuscendo ad allontanarsi ed a far perdere le proprie tracce.

Rimasto fortunatamente illeso, l'85enne è stato assistito dall'agente, che ha provveduto a contattare telefonicamente le forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Udine, che si sono occupati di raccogliere la deposizione dell'anziano e di prendere nota della descrizione del responsabile.

I militari dell'Arma sono adesso impegnati nelle assidue ricerche del malvivente di cui, per adesso, non si trova alcuna traccia. Le indagini sono tuttora in corso, ed al momento non sono state rilasciate informazioni circa la nazionalità del giovane aggressore.

Grazie al tempestivo intevento dell'agente di polizia penitenziaria, che non ha esitato ad accorrere in aiuto dell'anziano, il criminale è fuggito senza comunque riuscire a derubare la sua vittima, che non ha riportato per fortuna alcun danno fisico.