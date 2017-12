Ultima follia buonista in aula: Gesù adesso diventa Perù

Per non urtare la sensibilità dei bambini musulmani Gesù viene sostituito con la parola Perù. Succede, come riporta Il Messaggero Veneto, in una classe della terza media della scuola Beato Odorico da Pordenone di Zoppola. Artefice di questa trasformazione lessicale è stata una maestra che ha insegnato agli alunni la canzone "Minuetto di Natale" modificandone però il contenuto.



L'iniziativa dell'insegnante è stata a titolo personale dal momento che la dirigente scolastica Armida Muz non ne era a conoscenza. "Non sono d’accordo con simili scelte - ha dichiarato Muz - se una canzone contiene il termine Gesù, non la si può modificare. Se si ritiene che certi tipi di testi possano arrecare disagi a qualcuno, si devono scegliere canzoncine senza determinati riferimenti. Ho parlato con l’insegnante che ha fatto imparare ai bambini la versione modificata di Minuetto di Natale: è una maestra valida e preparata, con ruoli importanti all’interno dell’istituto. Ha ammesso di aver sbagliato, è dispiaciuta e mi ha assicurato che una cosa simile non si ripeterà. Dal canto mio, l’ho richiamata verbalmente, visto che le sanzioni previste dall’ordinamento didattico, a mio parere, devono essere applicate per situazioni più gravi".



Inutile dire che molti genitori si sono indignati.