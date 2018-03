Ultima follia femminista: "Non usare la parola 'uomo'"

L'ultima trovata femminista viene dagli Usa. Per affermare i valori delle donne e trasformare la lingue (americana) la Purdue University dell'Indiana nella sua guida online su come scrivere bene ha ben pensato di suggerire agli scrittori che si avvicinano a penna e calamaio di eliminare la parola "uomo" dal dizionario.

Nel sito si trova il Purdue Online Writing Lab ed è una guida, come scrive Libero, "usata come riferimento sia nel campus che a livello nazionale". " È molto più sano ed efficace - spiega l'Università - scrivere senza pregiudizi di genere. Il termine "uomo", che in origine indicava sia l'essere umano che il maschio adulto, ora è identificato solo col maschio. Pertanto andrebbe evitato insieme ad altre parole con un forte connotato maschile" .

Ecco dunque che policeman diventa police officer, mankind si trasforma in humanity e man-made va sostituito con synthetic. E l'"uomo comune" (common man)? Basta, meglio usare ordinary people. E se vi viene in mente di fronte ad un incendio di chiamare un fireman (il pompiere), dovete ricordarvi di indicarlo come il firefighter (cioè il "combattente del fuoco". Chissà se un giorno la guida americana verrà importanta anche in Italia.