Ultraleggero si schianta in piazza ad Asti: muore il pilota

Si è schiantato con l'ultraleggero a bordo del quale viaggiava nel bel mezzo della piazza di Moncalvo, piccolo paesino piemontese in provincia di Asti. Così Lino Frigo, ex ferroviere in pensione di settantuno anni, è morto in circostanze decisamente drammatiche.

Un incidente tragico e al contempo paradossale. Lo schianto si è verificato attorno alle ore 16,30 di oggi, sabato 18 gennaio nel centro della cittadina astigliana, in piazza Carlo Alberto. L'impatto si è rivelato fatale per il 71enne che era alla guida del velivolo monoposto. Stando a quanto riferiscono fonti a titolo vario, l'uomo, residente nella provincia piemontese, sarebbe morto su colpo. Vano ogni tentativo di rianimazione eseguito dal personale del 118 e l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Quando l'ex ferroviere è stato estratto dall'abitacolo semi-distrutto del mezzo, i sanitari non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. Per fortuna, al momento dello schianto fatale, nella piazza non vi erano né passanti né auto parcheggiate.

Non si conosco ancora le dinamiche dell'accaduto sul quale stanno già indagando i Carabinieri di Asti. Da una prima ricostruzione dell'incidente, sembrerebbe che l'ultraleggero abbia perso quota in maniera repentina finendo col colpire il suolo in un tonfo sordo e brusco. Tuttavia, al netto degli elementi raccolti, è difficile stabilire con certezza inequivocabile se si sia trattato di un guasto tecnico o il pilota abbia perso il controllo del velivolo a causa di un eventuale malore. Le ipotesi ad oggi formulate dagli investigatori, inducono a pensare un atterraggio di emergenza eseguito con una manovra errata o incauta. Saranno gli esami autoptici disposti sulla salma della vittima a dettagliare la vicenda.