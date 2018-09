Un'altra gaffe per Di Maio: Taranto non ha un museo degno della Magna Grecia

A Di Maio sarebbe forse bastato vedere su youtube il video di De Gasperi a Matera per evitare la clamorosa gaffe con Emiliano alla Fiera del Levante. E forse qualche brochure del museo di Taranto per non ripetersi con un’altra gaffe. "Taranto non ha musei degni della Magna Grecia" ha detto il vicepremier al programma televisivo di Rai 3 "Cartabianca", condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer. Insomma secondo Di Maio, il capoluogo ionico con una storia che risale all'antica Grecia non ha un museo all'altezza. Peccato, però, che il museo Marta (museo acheologico nazionale) ubicato in pieno centro della città purtroppo nota soprattutto per le vicende dell'Ilva, sia il più importante museo sulla Magna Grecia insieme a quello di Napoli. Tra i più importanti centri museali d'Italia, conserva tra le sue mura i famosi "Ori di Taranto", gioielli preziosi in oro che non sono stati scalfiti dal tempo. Già esposti per la loro importanza al Metropolitan di New York e all'Expo di Milano nel 2015.

Per non parlare dell' "Atleta di Taranto", esposto a Pechino durante i giochi olimpici nel 2008. Una sua copia (realizzata con la tecnica del laser-scanner, ndr) fu esposta nel museo di piazza Tienamen. Rappresenta il simbolo dello sport mondiale perché gareggiava 2500 anni fa e oggi i suoi resti, con il sarcofago, si trovano proprio a Taranto.

Sulle dichiarazioni di Di Maio è intervenuta su Twitter anche la direttrice del Marta, Eva Degli Innocenti che sulla pagina del museo ha scritto, rivolta a Di Maio, "sarei onorata di poterLa accogliere nel museo archeologico più importante della Magna Grecia con sede a #Taranto uno dei musei archeologici più importanti del mondo". Post ripreso anche dall'ex premier Matteo Renzi che proprio due anni fa si recò a Taranto per l'inaugurazione del museo: "E niente. Di Maio proprio non ce la fa, non ne azzecca una. Ma con tutto lo staff super pagato che ha creato da quando è al Governo, possiamo incaricare uno che controlli che non faccia gaffe? È pur sempre il Vice Premier del nostro Paese. Salvate il soldato Di Maio...".

Un altro scivolone per il vicepremier che forse associa a Taranto solo il colosso siderurgico. Ma proprio uno dei parlamentari del M5S, Mario Turco, al Giornale ha dichiarato che Taranto deve ripartire anche dalla cultura, soprattutto per la presenza di uno dei musei più importanti d'Italia.