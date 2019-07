Unesco, le colline del prosecco diventano patrimonio dell'umanità

L'area tra Conegliano e Valdobbiadene, le "colline del prosecco", sono state riconosciute dall'Unesco patrimonio mondiale dell'Umanità.

L'area comprende i paesaggi vitivinicoli in cui si produce lo spumante. La decisione arriva dal World Heritage Commettee composto da rappresentanze di 21 Stati, riunitosi a Baku, in Azerbaijan, per valutare la candidatura dei siti. Per il comitato " la zona include una serie di catene collinari, che corrono da est a ovest, e che si susseguono l’una dopo l’altra dalle pianure fino alle Prealpi, equidistanti dalle Dolomiti e dall’Adriatico, il che ha un effetto positivo sul clima e sulla campagna. Se Conegliano ospita molti istituti legati al vino, Valdobbiadene è invece il cuore produttivo dell’area vinicola. I ripidi pendii delle colline rendono difficile meccanizzare il lavoro e di conseguenza la gestione delle vigne è sempre stata nelle mani di piccoli produttori. È grazie a questo grande, pacifico esercito di lavoratori e grazie all’amore per la loro terra che è stato possibile preservare queste bellissime colline e creare un forte legame tra l’uomo e la campagna. Il risultato di questo forte legame è uno straordinario esempio di come questa antica cultura sia fortemente radicata alla sua terra ".