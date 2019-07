Uomo esce in giardino e trova un cadavere: "È caduto da un aereo"

È uscito in giardino e si è trovato di fronte un cadavere. Avvertita la polizia, la scoperta: quel corpo era caduto dal cielo, da un aereo in transito.

La macabra vicenda a nel sud di Londra. "Il corpo di un sospetto clandestino è finito nel giardino di una casa a Clapham, nel Lambeth" , scrivono i media inglesi e in seguito sia le forze dell'ordine che la compagnia aerea, la Kenya Airlines, protagonista del fatto hanno confermato l'accaduto.

La vittima si sarebbe intrufolata nel mezzo a Nairobi, viaggiando per tutte le ore del volo nei pressi dell'apertura del carrello di atterraggio, dove è morto di freddo. In quota, infatti, le temperature scendono fino a -50 gradi centigradi e per un essere umano è impossibile sopravvivere per ore in tali condizioni climatiche.

Dunque, quando l'aereo era in arrivo allo scalo di Heathrow, il cadavere è precipitato al suolo, finendo nel "backyard" di un'abitazione.

Non si tratta di un caso isolato, visto che in passato è già successo un episodio simile, sempre da un volo partito dall'Africa, come ricordato dal Messaggero.