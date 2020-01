Un uomo gira nudo per strada. ​Poi aggredisce a calci i militari

Un uomo nudo avanza verso la gazzella dei carabinieri. Sembra inoffensivo. Poi appena il primo militare è a tiro, gli sferra un calcio e inizia la violenta aggressione. Sullo sfondo le persone assistono attonite a quanto sta accadendo. Secondo fonti della polizia, i fatti sarebbero avvenuti a Erice nel Trapanese.

Due video, che ci arrivano da fonti di polizia, mostrano gli istanti della colluttazione In un primo (guarda) si vede l'uomo avvicinarsi ai militari. In un secondo (guarda) la scena viene ripresa da un secondo punto di vista. L'uomo nudo colpisce ripetutamente un carabiniere, che cerca di fermarlo e di difendersi.

Secondo quanto riferisce il sito locale Trapanisì, il signore era già stato avvistato come mamma l'ha fatto stamattina intorno alle 6 in via Palermo. Nudo e con solo le ciabatte addosso. Il secondo avvistamento, poi, sarebbe avvenuto qualche ora dopo a Erice in via Marconi. È a quel punto che i militari dell'Arma sarebbero intervenuti e, dopo la breve colluttazione, sarebbero infine riusciti a fermarlo.

Per i militari è stato necessario il ricorso alle cure del Pronto Soccorso. Mentre l'uomo, dopo l'intervento del 118, sarebbe stato trasportato all'ospedale "Sant'Antonio Abate" dove ora risulterebbe ricoverato nel reparto di psichiatria.

Notizia in aggiornamento