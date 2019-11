Un uomo con la maschera da cavallo su Street View. È giallo per i manager di Google Maps

Il web è un posto meraviglioso. Pieno di stranezze e contraddizioni, questo è vero. A volte però è capace di strappare un sorriso in una giornata un po’ pesante. Come quello che è stato segnalato dal profilo Twitter di Google Maps. Una vicenda così bizzarra che, in poco tempo, ha fatto giro del web. La funzione street view ha immortalato un uomo con la testa di cavallo in una strada di campagna. Il motivo di quel travestimento? È un vero e proprio giallo.

Tutto è accaduto a Victoria, in Canada. Percorrendo Liberty Drive, al civico 1293, è possibile intravedere un dettaglio molto particolare. Si nota, indistintamente, un uomo seduto ad un tavolo, sul ciglio della strada, con una banana sbucciata fra le dita e con una maschera di cavallo che nasconde la sua identità. Per di più non si tratta di una maschera qualsiasi, ma quella di Bojack Horseman, personaggio di un notissimo cartone animato americano, non indirizzato a un pubblico di adolescenti, che ha avuto un enorme successo dopo che è stato condiviso sulla piattaforma di Netflix. La funzione street view, però, oltre a all’uomo mascherato, mette a fuoco un altro incredibile dettaglio. Alle spalle, dietro un cancello, si può intravedere un altro uomo vestito da scimmia, anche se in questo caso, pare che il travestimento non è legato a nessun tipo di cartone o programma tv.

"Siamo sbalorditi", hanno rivelato sui social i manager di Google Maps. Anche se di solito sono abituati a scene ben peggiori e stranezze di ogni tipo, in merito a quello che è accaduto in Canada, restano comunque tutti perplessi. È stato il mondo di Twitter che, in un certo qual modo, ha cercato di dare una risposta all’uomo con la maschera di cavallo. "Forse sarà una festa a tema? O un ballo in maschera? – si legge fra i commenti- caro Street View in giro c’è comunque di peggio". Gli utenti infatti si sono divertiti a segnalare diverse stranezze che sono state fotografate proprio grazie all’applicazione di Google. Come un cane che sesso con un maiale e un uomo che indossa un vestito dei Pokemon.