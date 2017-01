Urta quattro stranieri alla festa. Gli fratturano la mandibola

Una violenza brutale compiuta da 4 "giovani di colore" ai danni di un ragazzo la cui unica colpa è stata quella di averli urtati durante una festa. È questo il riassunto del racconto choc fatto da E.C., mamma di una ragazza di Trieste il cui ragazzo sarebbe stato vittima del pestaggio la notte di Capodanno riportando la frattura della mandibola.

" Stavano ballando - racconta la donna - poi si sono urtati e lo hanno circondato e pestato in quattro ". La vittima sarebbe M.B., 24 anni: " Erano quattro giovani di colore - continua la signora - Lo hanno pestato senza pietà e poi sono andati via. I buttafuori della festa hanno chiesto a mia figlia e al ragazzo di chiamare il 118 dal parcheggio. Una volta giunti i soccorsi e trasportato all'ospedale sono state appurate le lesioni; abbiamo poi chiamato la Polizia che è giunta a Cattinara per sporgere la denuncia ".

Fratturata la mandibola

La violenza avrebbe inoltre provocato un duro choc alla ragazza, che si è vista malmenare il ragazzo davanti agli occhi. "Lui è ricoverato in ospedale e domani verrà operato alla mandibola - continua la madre della ragazza, come riportato da TriestePrima - che si è rotta in tre punti a causa dei colpi subiti. Non è possibile finire in ospedale quando si esce per divertirsi. Era stato da poco assunto in Porto e ora rischia anche il lavoro".