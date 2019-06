Uruguay, multa "per eccesso di bellezza": poliziotto finisce nei guai

"L'amor che move il sole e l'altre stelle", scriveva Dante Alighieri. Ma può far perdere anche un posto di lavoro. È quello che rischia un agente di polizia a Paysandu, in Uruguay. Il poliziotto rischia di perdere il suo incarico per aver fatto una multa ad una donna per "eccesso di bellezza" e confessandole il suo amore nel verbale. La notizia sta facendo il giro del mondo.



La sanzione risale al 25 maggio scorso. Nel verbale, tra le motivazioni si legge: "Imprudenza alla guida (circola con eccesso di bellezza)". E il verbale si conclude poi con la scritta "ti amo". Il giornale locale El Telegrafo definisce il poliziotto un "ispettore innamorato". Secondo quanto riporta il giornale, l'uomo, nella multa alludeva all'articolo 214 del codice della strada, in base al quale i conducenti devono astenersi da condotte che possano costituire un pericolo per la circolazione e per le persone o che possano provocare danni alla proprietà pubblica o privata, come per esempio parlare al telefono. In questo caso, evidentemente, la bellezza della donna ha costituito un pericolo per il poliziotto che si è innamorato.



Sempre secondo la stampa locale, l'agente potrebbe essere sospeso in via temporanea per uso di un documento pubblico senza autorizzazione e a fini non previsti o addirittura perdere il suo grado. È accaduto già in passato che lo stesso agente abbia perso il suo grado da ispettore coordinatore per un altro comportamento non previsto dal codice militare. Intanto la foto del verbale, condivisa su Facebook da El Telegrafo, è diventata virale.