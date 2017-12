Usa, bimba nasce da un embrione congelato da 25 anni

È venuta alla luce una bambina nata da un embrione congelato ben 25 anni fa. La nascita a Knoxville, nel Tennessee (Stati Uniti), è stata registrata all'anagrafe lo scorso 25 novembre. La mamma adottiva, Tina Gibson, di fatto è nata nell'ottobre 1992, quasi un anno dopo la formazione dell'embrione di Emma, questo il nome dato alla bimba. Si tratta del gamete più longevo della storia della scienza umana. Il marito della donna che ha dato alla luce la bimba è malato di fibrosi cistica. E di fatto, per alcune conseguenze di questa patologia, deve fare i conti con l'infertilità. La coppia però non si è arresa e ha chiesto aiuto al National Embryo Donation Center. A marzo scorso è partito l'impianto. E quando è iniziata la procedura proprio il medico che ha seguito al coppia ha comunicato l'"età" abbastanza insolita di quell'embrione. Il record precedente riguardava un altro embrione rimasto congelato per 20 anni. "Volevo solo un bambino, poco importa che fosse un record mondiale o meno", ha affermato mamma Tina. Il travaglio è andato avanti per ben 20 ore. Poi Emma è venuta alla luce. Poi la madre, alla Wbir, ha affermato: "La gente dice 'Oh, è la scienza', ma io penso che sia un dono del Signore". Questo tipo di nascite negli ultimi anni negli Stati Uniti è cresciuto del 25 per cento. E nel centro a cui ha chiesto aiuto la coppia sono già nati da embrioni congelati ben 700 bambini.