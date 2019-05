Usa, ex marito uccide 5 figli, poi li avvolge nei sacchi e li getta via

Una storia tragica e macabra quella di Lexington, nella Carolina del Sud. In questa città americana, un padre ha ucciso i suoi cinque figli, uno a uno. I fatti sono avvenuti nell'agosto del 2014 nella loro casa. Timothy Jones, che oggi ha 37 anni, ha ucciso prima il bimbo di sei anni dopo che questi aveva rotto una presa elettrica. Poi ha strangolato la bimba di otto e i due bimbi (sette e due anni). Non ha risparmiato nemmeno il più piccolo che aveva solo un anno e ha finito per strangolarlo con una cintura. Dopo, secondo quando riportato, Jones ha avvolto i loro corpi in alcuni sacchi di plastica. Li ha caricati sul suo suv e, dopo aver guidato per nove giorni, li ha abbandonati su una collina.

Amber Kyzer dabbed tears from her eyes for most of her testimony Monday and sobbed at the death penalty trial of her ex-husband, charged with killing their five young children.#SouthCarolina #KennyJarelsCommunityOutreachAdvocate https://t.co/AaTCQFb2fN — Kenny J (@hokiedokie24) 21 maggio 2019

La storia è tornata alla ribalta in questi giorni per via del processo a carica dell'uompo che è in corso. Come riporta Il Messaggero, al momento dei fatti l'uomo era già separato dalla moglie, Amber Kyzer. Dopo il divorzio i bimbi furono affidati al padre a causa delle condizioni economiche in cui versava la donna al tempo. Ora l'uomo èaccusato di cinque capi d'accusa differenti e rischia la pena di morte.