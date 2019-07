Usa, folgorata da corrimano bimba di 7 anni rimane invalida

Costretta a una sedia a rotelle a soli sette anni. E per colpa di cosa? Di un corrimano. Una tragedia, questa, che arriva dagli Stati Uniti.

La piccola si trovava in vacanza con i suoi genitori e il fratello maggiore presso l'Mgm National Harbour Resort di Oxon Hill, nel Maryland, per festeggiare il suo passaggio dalla scuola materne alle elementari. Durante il soggiorno, la bambina - che si chiama Zynae - camminava per l'hotel e ha toccato uno dei corrimani luminosi. Peccato che il led fosse difettoso e, proprio per questo, ha trasmesso una scossa elettrica. La scarica è stata fortissima, ovvero sui 120 volt di elettricità. Ben 10 volte superiore alla quantità che avrebbe dovuto trasportare il binario del parapetto. Tutto questo, naturalmente, le ha causato un arresto cardiaco. Subito dopo la corsa in ospedale la piccola è stata rianimata.

Le conseguenze, però, non sono state indifferenti. Anzi. Come riporta Il Messaggero, ora la piccola è costretta a vivere su una sedia a rotelle. Non riesce a muoversi, a parlare e a nutrisi da sola. I genitori, come lei del resto, sono distrutti. Quel giorno vedendola restare attaccato al corrimano l'avevano pure rimproverata. Subito non si erano accorti che qualcosa di terribile stava succedendo.

#OnlyOn4 The attorney for Zynae Green’s family tells me in an exclusive interview that MGM National Harbor is stalling to keep the family’s lawsuit out of court. MGM denies it. Zynae can’t speak or move after she was severely shocked at MGM. What this is doing to the Greens at 5. pic.twitter.com/RZwTOg7GTM