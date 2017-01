Usa, il killer Charles Manson è malato: uccise la moglie di Polanski

Il serial killer Charles Manson, oggi 82enne, è gravemente malato. A riferire la notizia è stato il Los Angeles Times.

L'uomo è potuto così uscire dal carcere californiano di Corcoran, dove sta scontando l'ergastolo per i suoi omicidi, per essere trasportato in ospedale. Il quotidiano ha citato "due persone che hanno familiarità con la situazione", non facendo tuttavia riferimento a quale grave malattia abbia causato il ricovero di Manson.

Anche il dipartimento carcerario della California non ha rivelato i dettagli sulla salute del serial killer per motivi legali, ma ha detto che "è vivo", rifiutando invece di commentare il suo presunto trasferimento in un ospedale per motivi di sicurezza.

Manson, in carcere dal 1971, è noto per aver sconvolto Hollywood e gli Stati Uniti nell'agosto del 1969 per la cosiddetta "strage di Bel Air" quando lui e i suoi seguaci, conosciuti come "la famiglia Manson", massacrarono sette persone.Tra le vittime anche l'attrice Sharon Tate, all'epoca in attesa di un figlio del regista Roman Polanski. Gli assassini utilizzarono il sangue delle vittime per scrivere messaggi sui muri dicendo di aver seguito le istruzioni ascoltate nella canzone dei Beatles "Helter Skelter".

Fino ad oggi l'autore della "strage di Bel Air" si è visto negare per ben dodici volte l'istanza di libertà vigilata. La prossima udienza per presentare una nuova richiesta è stata fissata nel 2027, quando Manson avrà 92 anni.