Usa, panico su un volo Delta: l'aereo va giù di 9mila metri in pochi secondi

Un guasto meccanico, tanta paura e un atterraggio di emergenza. È accaduto ai passeggeri di un volo Delta, costretto a un atterraggio imprevisto per alcuni problemi ai motori. Ha perso, infatti, 30mila piedi, che corrispondono a circa 9mila metri di quota, in pochi minuti. È accaduto sul volo che da Atlanta portava a Fort Lauderdale e la compagnia ha fatto sapere, attraverso un comunicato, che l'apparecchio ha avuto una " irregolarità di pressurizzazione della cabina " durante il viaggio.

E così le maschere di ossigeno sono cadute dalla parte superiore dell'areo, spaventando i passeggeri seduti. Alla Cnn, uno di loro, Harris Dewoskin, commentanto il fatto ha detto che a bordo, in poco tempo, " si è scatenato il caos ". Uno degli assistenti di volo ha ripetutamente invitato gli utenti, dall'interfono, a non farsi prendere dalla paura, ma il messaggio non ha funzionato. Uno dei passeggeri era così terrorizzato che ha iniziato ad abbracciare il figlio e a dire ai familiari che li amava. Dewoskin ha concluso il racconto dicendo: " Ci sono stati 60-90 secondi spaventosi in cui non sapevamo davvero cosa stava succedendo. A 15.000 piedi nell'aria, è sicuramente un momento spaventoso ".