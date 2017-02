Usa, prof fa sesso con due studenti: smascherata dalle chat hot

Si complicano le cose per la professoressa di matematica accusata di aver fatto sesso con due studenti di 17 anni. Uno dei due ragazzi ha raccontato che la 28enne Haeli Noelle Wey che insegna Westlake High School di Austin, in Texas, conosciuta nel 2015, lo tempestava di messaggi.

Quell'estate la docente fu invitata dalla famiglia del giovane a partire per l'Africa con loro. ed è stato proprio durante quella vacanza che il rapporto è degenerato. "La vittima ha detto che in Africa la sua relazione con la professoressa è diventata sempre più personale - ha detto un detective – È stato lì che i due hanno avuto il primo rapporto sessuale". Il ragazzo ha detto di aver fatto sesso con la prof almeno 10 volte, ma, quando ha scoperto che lei aveva una relazione con un altro studente, il loro rapporto si è incrinato. Un terzo studente, venuto a conoscenza dell'esistenza di alcune chat compromettenti, ha avvisato il preside della scuola, che, a sua volta, ha avvertito la famiglia di uno dei ragazzi coinvolti e ha licenziato la Haeli. La prof ora si trova in manette dall'ottobre 2015 e il procuratore ha chiesto per leu 10 anni di libertà vigilata ma potrebbe anche non essere iscritta nel registro dei molestatori sessuali. Il giudice pronuncerà la sua sentenza a marzo.