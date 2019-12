Val di Susa, ritratto di Mussolini in un'osteria: è polemica

Per la seconda volta, in poche settimane, l'Osteria degli Archibugi in Val di Susa è stata nel mirino dei social per un episodio che he generato molte polemiche. Nella hall della struttura è appeso in bella mostra un ritratto raffigurante Benito Mussolini. La stessa osteria era già stata giudicata negativamente in quanto, all'interno del menù proposto agli avventori, vi è anche un piatto dal nome molto "evocativo": la "pizza Dux". Come leggiamo dall'agenzia Ansa, a notare il quadro incriminato è stato un cliente del locale, che ha postato la sua testimonianza su Facebook. Lo scorso novembre sul sito Trip Advisor era apparso il seguente feedback negativo nei confronti dell'osteria, sita ai piedi del forte di Exilles: "Ce ne siamo andati senza mangiare, chiamare una pizza Dux è vergognoso".

La direzione aveva prontamente risposto: "Che peccato, uno stupido pregiudizio non vi ha permesso di assaggiare la nostra cucina. Noi facciamo ristorazione, non politica, e in un locale come il nostro, vista anche l'ubicazione sotto una fortezza, qualche cenno storico è più che plausibile". Qualcuno ha invece apprezzato lo stile "vintage" del locale, sfoggiante armi antiche e dipinti di celebri battaglie, anche del periodo risorgimentale. I titolari della struttura hanno precisato: "Abbiamo un ritratto di Napoleone, che non ha mai destato scalpore".

Prima la pizza Dux, poi la presenza di un manganello, ora il ritratto di Mussolini presente nella hall. Non si placano le polemiche nei confronti dell'Osteria degli Archibugi sita ai piedi del forte di Exilles in Val di Susa. Le disposizioni "nostalgiche" del ristorante sono state denunciate da diversi utenti su Facebook, dove hanno descritto i gusti da parte dei titolari, che già in passato erano finiti nel mirino degli utenti social. Daniele, uno dei tanti user Facebook, in data 26 dicembre 2019, ha testimoniato la sua esperienza in qualità di cliente all'interno dell'Osteria degli Archibugi. L'uomo, che aveva deciso di trascorrere le festività natalizie presso il locale, ha notato la raffigurazione del duce durante il checkout. Nel suo post, Daniele ha precisato: “Ho evitato di parlare con i ristoratori perché non volevo creare confusione, ero con la mia famiglia ed erano stati cortesi ma è importante che si sappia”.