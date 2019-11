Vandali lanciano uova contro autobus Ataf

Sembra non esserci pace per il trasporto pubblico foggiano. Ancora una volta un'autobus Ataf è stato preso di mira. L'episodio si è verificato nella serata di lunedì 25 novembre. Intorno alle 20.30 giovanissimi vandali (due o tre ragazzi dell'apparente età di 12 o 13 anni) hanno pensato bene di lanciare delle uova contro un bus in corsa. Si trattava, per la precisione, di una vettura impiegata sulla linea urbana 16. A segnalare l'accaduto è stato il conducente del veicolo che, giunto al capolinea di viale Kennedy, ha immediatamente allertato una pattuglia delle Volanti della Polizia. A suscitare sdegno non solo l'età dei responsabili, ma anche il loro palese spregio per l'altrui incolumità. Le uova lanciate, fortunatamente, hanno solo sporcato gli sportelli di salita e discesa del mezzo di trasporto pubblico. L'autobus non ha riportato danni e nessuno, fra i pochi passeggeri a bordo, è stato colpito. I vandali hanno fatto perdere le loro tracce subito dopo aver commesso la bravata. Al momento sono in corso indagini finalizzate alla loro identificazione.

Purtroppo non è questo il primo episodio teppistico che ha visto protagonisti dei giovani. Il 29 ottobre scorso due mezzi dell'Ataf furono presi a sassate a distanza di pochissimi minuti. Il primo atto vandalico si verificò intorno alle 20.40 quando, alcuni balordi, lanciarono delle pietre contro un bus della linea 6 mentre transitava in viale Candelaro, nell'incrocio che precede via Lucera, lato Circoscrizione. Dieci minuti più tardi, nello stesso punto, i sassi vennero scagliati contro un'autobus che conduceva alla zona industriale di Foggia. In quest'ultima occasione rimase ferito lievemente un passeggero dipendente della "Leonardo" che preferì non ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso.

Solo qualche settimana prima, precisamente il 10 ottobre, un altro mezzo di trasporto pubblico fu preso di mira da ignoti. Intorno alle 20.45 vennero lanciati dei sassi contro un'autobus della linea 12 che transitava in via Monsignor Farina, zona periferica del capoluogo dauno. La sassaiola creò panico e scompiglio fra gli occupanti del bus e provocò, altresì, il lieve ferimento di una passeggera. Il lunedì precedente un episodio analogo si era verificato ai danni di una vettura Ataf a Borgo Mezzanone. Amaro lo sfogo dell'azienda:

"La situazione è diventata ormai intollerabile, non possiamo attendere che ci scappi il morto. Rinnoviamo l'appello alle Forze dell'Ordine affinché rafforzino ulteriormente i controlli per individuare i responsabili e punirli. Invito che estendiamo anche ai cittadini. Chi dovesse trovarsi testimone di simili atti di violenza, allerti immediatamente Polizia e Carabinieri".