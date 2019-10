Varese, 87enne si perde nel bosco: ritrovata dopo un'ora di ricerche

È stata ritrovata dopo circa un'ora di ricerche una donna di 87 anni che questa mattina, durante un'escursione in coppia con un'altra persona, si è persa in un'area boschiva. È accaduto a Brinzio, un Comune in provincia di Varese.

A lanciare l'allarme l'altro escursionista che era con lei, il fratello poco più giovane. Le ricerche si sono attivate nella tarda mattinata. La donna, come si legge sul giornale on line "VareseNews", è residente a Cazzago Brabbia, sempre nel Varesotto.





I due fratelli sono arrivati a Brinzio intorno alle 9 di questa mattina per unanel bosco, come detto. Poco dopo i due si sono separati per darsi appuntamento mezz’ora dopo in un punto esatto, ma la donna non si è presentata. A quel punto il fratello è sceso in paese in stato confusionale. Della sorella non c'era nessuna traccia e ha lanciato l'allarme. Subito sul posto sono intervenuti gli specialisti del SAF (il gruppo speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco di Varese, insieme ai tecnici del CNSAS (il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico). La donna è stata ritrovata dopo un’ora di ricerche.