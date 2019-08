Varese, anziana sbranata dal proprio cane ora rischia la vita

È gravissima una donna di Gerenzano (Varese), aggredita dal proprio cane all'interno dell'abitazione di famiglia. Ferito anche il marito della 73enne, che ha lottato contro l'animale per salvare la moglie.

Il terribile episodio nella giornata di ieri, quando la coppia di anziani si trovava nel giardino della loro villetta in via Marzabotto. Ad un certo punto, il loro american staffordshire si è rivoltato contro la donna, azzannandola al collo ed alla testa. Immediata la reazione del marito, un 71enne, accorso in aiuto della consorte.

Ormai fuori controllo, l'animale ha mollato la presa soltanto per aggredire anche il padrone, ferendolo agli arti superiori ed inferiori.

Ad accorrere in aiuto dei coniugi alcuni vicini di casa, richiamati dalle urla.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del 118, che si sono occupati in primo luogo di assistere la 73enne, apparsa sin da subito in gravi condizioni. L'anziana è stata trasportata tramite elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, dove ora lotta fra la vita e la morte.

Il marito, giudicato meno grave, è stato invece accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Saronno, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Del fatto sono stati informati i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno raggiunto l'abitazione per un sopralluogo. Ignote le cause che possono aver provocato la violenta reazione del cane. Secondo le disposizioni dell'Ats locale, l'american staffordshire è stato portato in una struttura per cani della zona, insieme ad un pitbull, altro cane posseduto dalla coppia.