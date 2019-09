Varese, furgone in panne travolto da Tir: 2 morti

Due persone, un uomo di 62 anni e una donna di 65, sono decedute nel corso di un incidente stradale. Le vittime sono state travolte da un Tir all'interno di una galleria della bretella autostradale A26-A8, sita tra Castelletto Ticino, in provincia di Novara, e Sesto Calende (Varese). Come è possibile leggere da un recente articolo pubblicato su Leggo, i due sventurati si trovavano su un furgone fermatosi nel tunnel "Mambrino" a causa di un guasto.

Il tragico sinistro si è consumato all'interno della galleria della bretella A26-A8. Il tratto autostradale è allocato tra le province di Novara e Varese. Le vittime sono due coniugi residenti a Samarate,in provincia di Vaerese. I due, al momento dell'incidente, si trovavano su un furgone in panne. Proprio per questo motivo, avevano deciso di fermarsi all'interno del tunnel Mambrino sulla dimarazione Gallarate-Gattico. Uno schianto improvviso che non ha lasciato scampo a marito e moglie.

L'incidente in questione si è verificato in data 28 settembre 2019 intorno alle 15:00. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 (elisoccorso e Croce Rossa di Arona). I vigili del fuoco sono intervenuti provvisti di due autopompe, per permettere le opportune operazioni del caso. Nonostante tutto, non è stato possibile salvare la vita alle due vittime del sinistro.

È stata disposta la chiusura del tratto autostradake, all'altezza del km 12,5, all'interno della galleria Mambrino, teatro della tragedia. Tale tratto è stato riaperto intorno alle 19:15. Sempre sulla A26 si segnala la morte di un motocliclista di 35 anni, vittima di un altro incidente stradale. L'uomo è stato sbalzato a terra mentre era ancora in sella al suo mezzo. Al momento non risultano esserci ulteriori informazioni sull'incidente che ha provocato le due vittime di 62 e 65 anni. Si attendono aggiornamenti.