Varese, rapina e aggressione a un tabaccaio 23enne

Un tabaccaio di 23 anni residente a Olgiate Olona (Varese) è stato aggredito nel corso di una rapina all'interno della sua attività. L'episodio è accaduto in via Piave 160 in data 18 dicembre 2019 alle 18:00. Il giovane ha riportato una lieve ferita alla gamba destra a causa dei colpi esplosi da un'arma da fuoco. L'Areu ha fatto sapere che sarebbe stato il rapinatore stesso a sparare durante una colluttazione con il 23enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Busto Arsizio, l'ambulanza e l'automedica.

Varese, rapina ai danni di un tabaccaio: aggredito e ferito

Momenti di panico per la rapina avvenuta a Olgiate Olona nel pomeriggio del 18 dicembre 2019 ai danni di un ragazzo di 23 anni, figlio del titolare di una tabaccheria. Come si legge da Adnkronos, il giovane è stato aggredito e ferito da un ignoto balordo. L'episodio si è verificato in via Piave 160 intorno alle 18:00. Secondo le prime informazioni riportate da Areu, l'agenzia regionale emergenza urgenza, il rapinatore avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco, con il conseguente ferimento del tabaccaio alla gamba destra. Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Legnano con un'automedica, un'ambulanza e i carabinieri che stanno al momento indagando per quanto accaduto. Il tabaccaio sarebbe stato ferito nel momento in cui avrebbe tentato di fermare il delinquente che stava fuggendo con l'incasso giornaliero dell'attività.

Fortunatamente non è in pericolo di vita, avendo riportato solamente un graffio all'arto inferiore. Il padre del giovane è invece rimasto illeso. Le fonti tuttavia sono ancora contraddittorie: ci sarebbe stata una colluttazione con il bandito, ma non è dato sapere con esattezza se da parte del 23enne o del suo genitore, con lo scopo di farsi restituire la borsa con dentro la refurtiva. Il ladro avrebbe in seguito impugnato la pistola sparando alcuni colpi contro il negozio per intimidire il titolare, per poi allontanarsi con una moto di grossa cilindrata. I proiettili avrebbero colpito la vetrina della tabaccheria. I carabinieri sono attualmente alla ricerca di elementi utili a risalire all'identità del criminale. Il giovane tabaccaio è stato infine trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Busto Arsizio. Per ora non sono disponibili ulteriori aggiornamenti che possano meglio chiarire quanto verificatosi in provincia di Varese. Sono tutt'ora in corso le indagini per comprendere l'esatta dinamica dei fatti.

L'episodio è comunque avvenuto a poche ore di distanza da un'altra rapina verificatasi a Lamezia Terme (Catanzaro) dove un 28enne, indossando un maschera di V (personaggio protagonista del film V per vendetta) si è introdotto nella casa di una ragazza straniera, costringendola a consegnargli i pochi risparmi custoditi nella sua abitazione. L'uomo è stato arrestato.