Varese, scoppia incendio in palazzina: 6 feriti

Un incendio si è sviluppato all'interno di una palazzina sita in via Alpini del comune di Porto Ceresio (Varese). Sono 6 i feriti che, tuttavia, hanno riportato lievi ustioni e non risultano essere in pericolo di vita. Tre di loro sono stati portati all'ospedale di Varese per le opportune cure. Gli altri tre si trovano attualmente a Luino a causa delle inalazioni da fumo. Sul posto sono intervenuti carabinieri, tre ambulanze, l'elisoccorso e vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme.

In seguito, il luogo dell'incendio (una zona residenziale sita al centro della città) è stato raggiunto anche da alcune ambulanze con automedica. Le fiamme hanno iniziato a propagarsi questa mattina alle 6:15 e sono state estinte intorno alle 7:10. La presenza dei carabinieri è stata fondamentale per velocizzare l'intervento dei mezzi di soccorso.

Oltre ai precitati 6 feriti, trasportati tra Varese e Luino, altri residenti della palazzina sono stati visitati sul posto dal personale del 118. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, l'incendio avrebbe avuto origine presso il piano terreno dell'edificio. I 6 feriti si sarebbero trovati bloccati all'interno della palazzina e, non trovando via di fuga, hanno cercato di guadagnare tempo trovando riparo su di un balcone. Tra di loro, risultano esserci due minori e due anziani.

I vigili del fuoco, intervenuti con un'autopompa, hanno tratto in salvo i residenti, facendoli uscire dalla palazzina mediante l'utilizzo di scale poste all'esterno dell'edificio. Questi sono stati affidati alle cure del personale sanitario ed ospedalizzati. Il rogo è stato spento e l'area è stata messa in sicurezza. Gli appartamenti interessati all'incendio hanno riportato danni tali da essere dichiarati inagibili. Tra i tratti in salvo, risultano esserci anche due animali domestici.