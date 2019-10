Varese, straniero ubriaco minaccia autista e aggredisce carabinieri

Completamente ubriaco su un bus di Varese e senza biglietto, ha prima minacciato il conducente e si è poi scagliato con violenza contro i carabinieri intervenuti sul posto.

Il responsabile è un nullatenente cubano, già noto alle forze dell'ordine, che durante la tarda serata dello scorso venerdì ha dato in escandescenze su un mezzo pubblico in servizio lungo la tratta Varese-Ghirla-Luino.

Sono all'incirca le 20:40, quando la corsa dell'autobus si interrompe lungo viale Aguggiari a causa delle intemperanze del 44enne.

Rimproverato dall'autista per il fatto di essere sprovvisto di regolare titolo di viaggio, infatti, l'extracomunitario ha reagito con forte ostilità, iniziando ad insultarlo ed a minacciarlo esplicitamente. Immediata la segnalazione al Nue, in seguito alla quale sul posto sono giunti i carabinieri. Una volta sul mezzo, i militari hanno colto in flagranza di reato il cubano, che in evidente stato di alterazione psicofisica, continuava ad ingiuriare il conducente.

Ulteriormente irritato dalla presenza degli uomini dell'Arma, si è scagliato contro di loro, colpendoli con calci e pugni ed opponendo una strenua resistenza alle operazioni di fermo.

Ammanettato dopo una breve colluttazione, il 44enne è finito dietro le sbarre di una cella di sicurezza nell'attesa del giudizio direttissimo, con l'accusa di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattinata di ieri, i giudici del tribunale di Varese hanno determinato la convalida del fermo e disposto per lo straniero l'obbligo di firma quotidiano presso la polizia giudiziaria.