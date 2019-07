Vasto, sorprende la ladra in casa con la zia e la suocera e la blocca

Una attirava l'attenzione delle anziane l'altra le derubava in casa rovistando nei cassetti. Era questo il piano, fallito per un soffio, di una 34enne di origine rom. La proprietaria rientrata nell'appartamento a Vasto, provincia di Chieti, l'ha trovata intenta a chiacchierare con la suocera 81enne e la zia 84enne per distrarle dal furto che la complice stava invece mettendo a segno frugando in camera da letto.

La ladra è stata beccata mentre conversava in balcone con le due signore, a quanto pare prendendo anche appunti sul blocknotes. Spacciandosi per chissà chi si era fatta aprire con una scusa la porta dalle due anziane e proprio in quel momento stava mettendo in atto la truffa. Sorpresa dall'arrivo della donna ha cercato di guadagnare l'uscita farfugliando qualche scusa.

Ma sopraggiunto all'istante il marito della proprietaria l'ha trattenuta nell'abitazione fino all'arrivo degli agenti che l'hanno portata via in manette con l'accusa di furto in appartamento, circostanza per la quale era già nota alle forze dell'ordine. La complice invece è riuscita a fuggire in tempo.

La padrona di casa ha raccontato poi di averla incrociata proprio mentre se la stava svignando, un attimo prima di rientrare a casa: una donna ben vestita l'aveva salutata scendendo velocemente le scale. Con sé è riuscita a portare circa 200 euro e una collana d'oro bianco sgraffignati dalla camera da letto.