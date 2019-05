Il mistero sull'intervista al Papa e quelle dichiarazioni "cancellate"

Ancora acque agitate in Vaticano. Questa mattina abbiamo raccontato di come un collaboratore dell'ex cardinal Theodore McCarrick abbia deciso di diffondere una serie di testi scritti dall'ex porporato. Si tratta di lettere in cui viene confermato che Benedetto XVI aveva comminato a "Zio Ted" - come veniva chiamato - delle sanzioni o comunque delle disposizioni restrittive.

È quindi riesploso il caso di uno "scardinalato", l'unico, da papa Francesco. Il pontefice argentino ha pure ridotto tempo fa "Zio Ted" allo stato laicale, sempre per la credibilità del quadro accusatorio sui "comportamenti inappropriati" messi in atto, in passato, da un consacrato che aveva ricoperto pure l' importante incarico di arcivescovo di Washington.

Proprio ieri, però, pure il Santo Padre, a distanza di nove mesi, è tornato sulla vicenda. In una prima versione della traduzione comparsa sull'Osservatore Romano dei virgolettati di un'intervista che Jorge Mario Bergoglio ha rilasciato a Televisa, che è il media scelto dalll'argentino per affrontare di nuovo le vicende riguardanti il caso del non più cardinale americano, mancava una parte in cui papa Francesco ha dichiarato pure quanto segue: " E quando dice che mi ha parlato quel giorno, che è venuto ... e io non mi ricordo se mi ha parlato di questo, se è vero o no. Non ne ho idea!".

A chi si riferisce? Una delle ipotesi è che l'ex arcivescovo di Buenos Aires stesse parlando di Carlo Maria Viganò, l'ex nunzio apostolico che ha raccontato, per mezzo di un memorandum, di aver informato il papa delle sanzioni di Ratzinger a McCarrick. L'altra, ancora, è che il papa si stesse riferendo in maniera diretta a McCarrick. Fatto sta che l'integrazione è poi stata pubblicata sul portale Vatican News.

Secondo quanto riportato sull'Huffington Post, il quotidiano della Santa Sede procederà adesso con la medesima aggiunta. Dal Vaticano hanno già fatto sapere che l'assenza di quel passaggio non è affatto dovuta a una scelta precisa: mancava per via "dei tempi strettissimi e della lunghezza della traduzione".