Vauro "sciacallo" su Camilleri: "Ecco cosa resterà di Salvini..."

Adesso Vauro usa anche i problemi di salute di Andrea Camilleri per mettere (ancora una volta) nel mirino il ministro degli Interni, Matteo Salvini. Ospite a l'Aria che tira, il vignettista rosso ha disegnato uno dei suoi personaggi sotto la scritta "o tempora o mores". E il personaggio del disegno fa una riflessione sullo scrittore siciliano che in questo momento sta combattendo una durissima battaglia in ospedale dopo un arresto cardiaco. E così il protagonista della vignetta afferma: "Di Camilleri rimarranno i grandi romanzi...di Salvini qualche tweet". Un affondo duro quello di Vauro che ricorda qualche battibecco tra lo scrittore e il ministro nelle ultime settimane. Ma di certo la sua vignetta farà discutere. Intanto le condizioni di salute di Camilleri restano stabili. "Non ci sono novità rilevanti rispetto al precedente bollettino medico. La forte fibra del paziente sta consentendo di proseguire come programmato l'iter diagnostico-terapeutico, con l'intento di supportare e stabilizzare la funzione degli organi vitali", hanno fatto sapere i medici con l'ultimo bollettino medico dell'Ospedale Santo Spirito. "Le condizioni sono stazionarie ma sempre critiche. La prognosi rimane riservata", hanno aggiunto.

Eppure in un momento di così grande apprensione per la vita stessa dello scrittore siciliano c'è chi riesce a fare dell'ironia mettendo sempre al centro l'avversario politico. A volte basterebbe il silenzio per stare vicino a chi soffre davvero...