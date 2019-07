Velivolo si schianta sull'autostrada: morto il pilota

Un ultraleggero è precipitato sull'autostrada A26, nei pressi di San Michele (Alessandria), pochi metri prima dello svincolo con l'A21 Torino-Piacenza.

Sul posto sono subito giunti gli operatori del 118, ma per il pilota non c'è stato nulla da fare: l'uomo, unico a bordo e ancora non identificato, è deceduto sul colpo. Lo schianto, sulla corsia di emergenza, non ha coinvolto le vetture in transito sull'autostrada.

Come spiega TgCom24, gli automobilisti che hanno assistito alla scena parlano di una manovra improvvisa prima dello schianto. " Rientravo al lavoro dopo le vacanze, l'ho visto polverizzarsi dopo l'impatto sul guard rail. È stato tremendo ", ha spiegato un testimone a La Stampa.

Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.