Venaria, tenta di avvelenare il figlio di 15 mesi. Poi si taglia le vene

Ha cercato di uccidere il suo bimbo di 15 mesi e poi ha tentato di togliersi la vita. Una folle storia che arriva da un appartamento di via Amati, nella zona popolare della città di Venaria, nel Torinese.

I fatti

In un momento di poca lucidità, la donna avrebbe sciolto nel biberon del suo piccolo diverse pastiglie. Poi avrebbe cercato di avvelenare il bimbo di appena un anno e due mesi sommistrandogli il latte con i farmaci. Ma la vicenda non è finita qui.

La madre ha poi tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene dei polsi. A fermarla in tempo e a dare l'allarme alle forze dell'ordine è stato il marito, entrato in casa proprio in quell'istante. Sul posto sono subito giunti i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Venaria che stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

I soccorsi

Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Regina Margherita. Le sue condizioni, apparse fin dall'inizio molto gravi, sono invece migliorate in fretta e ora il bimbo non è in pericolo: i suoi parametri sono nella norma, non ha mai perso conoscenza ed è ricoverato in Pediatria. La madre, una donna italiana di 42 anni, è stata invece portata all'ospedale Maria Vittoria ed è in prognosi riservata. Secondo quanto riporta TorinoToday, la madre si è avvelenata a sua volta e per questo è stata sottoposta a lavanda gastrica.

I carabinieri sono ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto oggi pomeriggio e cercare di chiarire che cosa abbia scatenato il gesto folle della donna. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, la 42enne era in cura da due anni al Centro di salute mentale per una grave depressione. Potrebbe essere stato quindi un raputus improvviso a spingerla ad agire in modo folle: solo le indagini e i racconti della madre e del marito potranno fare luce su quello che è realmente successo. Nel frattempo, l'appartamento della donna è stato posto sotto sequestro e lei è in stato di fermo.