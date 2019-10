Il senegalese irregolare risponde al controllo: botte ai carabinieri

Si è scagliato con violenza contro i carabinieri che volevano sottoporlo ad un controllo, per questo motivo ora il venditore abusivo straniero si trova dietro le sbarre del carcere di Venezia in attesa di giudizio direttissimo.

I fatti si sono verificati durante la serata di sabato, quando i militari si trovavano impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio in Riva degli Schiavoni. Notato l'ambulante, in possesso di merce contraffatta, gli uomini dell'Arma si sono a lui avvicinati, venendo immediatamente aggrediti.

Senza attendere neppure di venir interpellato, il 25enne ha attaccato i carabinieri della stazione di San Marco, colpendoli con forza. Dopo una breve colluttazione, questi ultimi sono riusciti a bloccare lo straniero, anche grazie all'intervento di una seconda pattuglia di supporto.

A causa delle escoriazioni e delle contusioni riportate, i due militari feriti hanno ricevuto al pronto soccorso una prognosi rispettivamente di 3 e 5 giorni. Trasportato in caserma, invece, il 25enne K.K., un senzatetto clandestino sul territorio nazionale e con precedenti di polizia alle spalle.

Il pm di turno ha determinato per lui la detenzione nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore, quantomeno fino alla conclusione del giudizio direttissimo.