Venezia, bulli danno fuoco a capelli clochard

Sono in corso a Chioggia (Venezia) le indagini riguardanti un gruppo di bulli, alcuni dei quali minorenni, che si sono accaniti su un vagabondo con accendini, tentando di dar fuoco ai capelli dell'uomo. Come leggiamo dall'Ansa, fortunatamente, il clochard, che è solito vivere all'interno di un peschereccio abbandonato, sembrerebbe non aver riportato gravi danni fisici. La scena è stata ripresa da uno dei giovani balordi coinvolti nell'agguato, con un cellulare, in seguito il video è stato caricato sui social. I carabinieri hanno già individuato i colpevoli del misfatto e si stanno attualmente valutando eventuali misure a loro carico. Il clochard è al momento irrintracciabile. Nel video si vede la povera vittima in piedi, di spalle, che pare acconsentire alle angherie da parte dei suoi aguzzini, probabilmente per incapacità di comprensione e difesa personale.

