Venezia, via libera al ticket d'ingresso per i turisti: polemiche

Nonostante i continui scontri tra maggioranza e opposizioni, questa sembra la volta buona. Dal primo luglio 2020, i visitatori di Venezia non pernottanti sul territorio comunale o in strutture venete convenzionate con il Comune dovranno pagare il ticket.

La misura sarebbe dovuta partire questa estate, ma è stato deciso di farla slittare " per avere il tempo di creare e testare una rete di vendita e pagamento, che renda possibile l'acquisto dei titoli online, ma anche con macchinette automatiche ". E così ieri, in consiglio comunale, l'assessore al Bilancio Michele Zuin ha esposto il regolamento per l'applicazione del contributo d'accesso alla città storica.

Le tariffe

Quando dovranno quindi pagare i turisti in visita a Venezia? Dal primo luglio e fino al 31 dicembre la quota ordinaria sarà di 3 euro, che salirà a 6 nelle giornate da "bollino rosso" e a 8 in quelle da "bollino nero". Per le navi invece è prevista un'unica tariffa da 5 euro.

Come riporta il Corriere, a partire dal primo gennaio 2021 scatterà il regime completo: 6 euro la tariffa ordinaria, 8 la rossa, 10 la nera, 7 euro per le navi. Introdotto anche il "bollino verde" per le giornate meno affollate (3 euro).