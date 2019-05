Venezia, Pestaggi e furti. Fermati sette giovani di alcune baby gang

Questa mattina la squadra mobile della polizia di Venezia ha eseguito dei provvedimenti cautelari nei confronti di sette adolescenti, componenti di 3 differenti baby gang, che negli ultimi mesi sono stati gli autori di numerosi pestaggi e furti nella zona della laguna.

I provvedimenti riguardano la misura del carcere, dei domiciliari e la comunità minorile per i giovani fermati, di cui 4 sono minorenni. Nelle operazioni, la questura ha effettuato 12 perquisizioni a carico dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni e in casa di uno di questi, residente nella provincia di Treviso, sono stati trovati degli stupefacenti oltre ad un coltello e un passamontagna.

Tra i componenti della prima Baby gang, un 19enne e un 16enne di Mogliano Veneto e di Venezia, sono stati portati in carcere perché ritenuti responsabili di almeno due rapine nel centro storico della capoluogo veneto, avvenuti tra il 13 e il 19 gennaio. I giovani, insieme al branco, avevano aggredito un gruppo di ragazzi utilizzando anche un tirapugni e uno dei giovani aggrediti era caduto a terra dopo essere stato picchiato finendo in carcere con una prognosi di 30 giorni. Per il 19enne viene contestata anche un terza rapina.

Il secondo gruppo, invece, si è reso responsabile di alcuni reati (circa 15) nell'estate del 2018 e il capo, un 18enne di Mestre, è stato portato in carcere.

Infine il terzo gruppo di cui fanno parte un 18enne (ai domiciliari) e tre minori condotti in comunità che nella notte del 1 febbraio avevano aggredito un bengalese spaccandogli la mandibola.